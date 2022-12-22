В «непробиваемой» защите от вирусов Apple нашли опасную уязвимость

Специалисты по информационной безопасности из компании Microsoft обнаружили во встроенной защите macOS уязвимость, позволяющую злоумышленникам устанавливать на iMac и MaсBook вирусные программы. Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При установке программ не из App Store встроенная в macOS система защиты Gatekeeper проверяет приложения на наличие вредоносных функций. При обнаружении таковых Gatekeeper помечает их и отправляет в папку com.apple.quarantine. Таким образом вредоносные функции загруженной программы автоматически блокируются.

Однако специалисты из Microsoft обнаружили в macOS уязвимость, которая позволяет функциям, отправленным в com.apple.quarantine, игнорировать запрет на запуск. Используя эту брешь, злоумышленники могут создавать установочные файлы вирусных программ, которые Gatekeeper не будет блокировать. В Microsoft новую ошибку macOS поэтично назвали Achilles [рус. "Ахиллес"].

Отмечается, что ошибка была обнаружена еще в июле 2022 года. На данный момент Apple уже исправила ее. Таким образом, чтобы защитить свой iMac или MacBook, пользователю нужно установить последнюю версию macOS.