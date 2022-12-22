С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei

Huawei истощила запасы передовых чипов собственной разработки для смартфонов из-за американских санкций, введенных против китайской компании в период президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Register, ссылаясь на данные аналитической фирмы Counterpoint Research, передает Day.Az.

Речь идет о процессорах, разработанных подразделением HiSilicon, которые выходили на потребительский рынок под брендом Kirin. По данным Counterpoint Research, доля смартфонов с использованием этих чипсетов на мировом рынке упала до 0%.

Отмечается, что HiSilicon был близок к краху еще в третьем квартале 2022 года. Аналитики посчитали, что тогда на долю устройств с процессорами Kirin приходилось 0,4%, что многократно ниже показателя аналогичного периода прошлого года - 3%.

Сложившаяся ситуация не значит, что Huawei больше не может выпускать смартфоны - ей все еще доступны процессоры американской фирмы Qualcomm. Однако партнерство между компаниями ограничивается санкциям - Huawei может использовать чипсеты только с поддержкой 4G даже во флагманских устройствах.