Журналисты рассекретили планы Apple по созданию iPad с улучшенным экраном

Компания Samsung отложила планы по разработке OLED-панелей восьмого поколения, чтобы к 2024 году успеть наладить производство двухслойных OLED-матриц для новых iPad. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Samsung работает над новым типом матриц совместно с Canon Tokki. Утверждается, что двухслойная компоновка пикселей позволит сделать экраны ярче и увеличить срок их службы. Последнее является особо важным пунктом, поскольку iPad, как правило, обладает более продолжительным циклом использования нежели iPhone.

У Samsung уже налажен цикл производства OLED-панелей диагональю 2200 на 2500 мм, однако для iPad придется создавать увеличенные матрицы с диагональю 2290 на 2620 мм. Хотя на бумаге разница между этими параметрами кажется незначительной, The Elec утверждает, что она потребует масштабной модернизации оборудования.

По данным журналистов, Samsung решила отдать приоритет экранам для iPad еще и потому, что разработка OLED-матриц восьмого поколения обходится южнокорейскому техногиганту крайне дорого. В условиях мирового экономического спада это играет Samsung не на руку.