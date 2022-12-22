Назван срок первого пуска новой японской ракеты H3

Первый пуск японской ракеты H3 может состояться 12 февраля 2023 года. О возможном сроке старта носителя со ссылкой на телеканал NHK сообщает "Интерфакс", передает Day.Az.

"Что касается новой флагманской ракеты Японии H3, идет процесс согласования для запуска ракеты 12 февраля следующего года с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима", - говорится в сообщении телеканала.

При этом NHK ссылается на источники в японской ракетно-космической отрасли.

В сообщении телеканала отмечается, что H3 заменит являющуюся на данный момент основной ракетой Японии H-2A, ее разработка близится к завершению, а в ноябре Японским агентством аэрокосмических исследований и компанией Mitsubishi Heavy Industries было проведено испытание двигательной системы ракеты.

Агентство напоминает, что, согласно открытым данным, на солнечно-синхронную орбиту H3 в минимальной конфигурации будет способна доставить до четырех тонн, в максимальной - до 6,5 тонны.