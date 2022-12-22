Названа главная угроза для Google

Американская корпорация Google обратила пристальное внимание на чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от фирмы-конкурента OpenAI, из-за чего внутри компании проводятся перестановки в отделах для ускорения разработки и выпуска своих проектов на основе ИИ. Об этом пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ChatGPT в настоящее время является самым известным примером интернет-собеседника с элементами ИИ, который способен напрямую отвечать на вопросы человека и поддерживать беседу, похожую на разговор двух людей.

По данным NYT, в Google посчитали программу конкурента серьезным успехом и объявили о "критической ситуации". Генеральный директор Сундар Пичаи "перестроил работу многочисленных групп внутри компании, чтобы отреагировать на угрозу, которую представляет ChatGPT", говорится в статье.

"С настоящего момента и до крупной конференции, которую Google планирует провести в мае, команды из разных отделов были переназначены для помощи в разработке и выпуске нового проекта на основе искусственного интеллекта", - рассказали изданию источники.

По их словам, речь идет в том числе о программе, способной создавать произведения искусства и изображения по описанию. В планы также входит сделать существующую технологию чат-бота LaMDA доступной для большего числа пользователей.