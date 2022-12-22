Назван смартфон с лучшей камерой

Блогер Маркес Браунли назвал Google Pixel 6a смартфоном с лучшей камерой на рынке. Об этом блогер заявил в видео на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Браунли ежегодно проводит слепой тест камер смартфонов, делая снимки и предлагая подписчикам выбрать лучшее фото. На основе собранных голосов блогер называет гаджет с лучшей камерой. В 2022 году лучшим по итогам голосования оказался Google Pixel 6a. На втором месте рейтинга разместили Google Pixel 7 Pro, на третьем - Asus Zenfone 9.

Таким образом, телефон от Google был признан лучшим камерофоном второй год подряд. Кроме описанных аппаратов, в тесте принимали участие Huawei Mate 50 Pro, iPhone 14 Pro, Moto Edge 30 Ultra, Asus ROG Phone 6 и другие устройства.

Кроме того, блогер объявил победителей в других категориях. В номинации "Лучший стандартный снимок" победил Oppo Find X5 Pro, а в номинации "Лучший портрет" - Google Pixel 7 Pro. Sony Xperia 1 IV и Moto Edge 30 Ultra были названы аппаратами с худшими камерами на рынке.