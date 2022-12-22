Нейросеть научилась создавать обложки для музыкальных релизов
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Нейросеть научилась создавать обложки для музыкальных релизов. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители мобильного приложения "Панч", передает Day.Az.

Для генерации обложки необходимо на специальном сайте ввести имя артиста и название трека. Можно выбрать жанр музыки, настроение и стиль, а также добавить короткое описание. Полученное изображение можно настроить под формат определенной социальной сети и использовать для анонса и продвижения релиза. В ближайшем будущем такая возможность будет доступна в приложении "Панч".