Нейросеть научилась создавать обложки для музыкальных релизов. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители мобильного приложения "Панч", передает Day.Az.

Для генерации обложки необходимо на специальном сайте ввести имя артиста и название трека. Можно выбрать жанр музыки, настроение и стиль, а также добавить короткое описание. Полученное изображение можно настроить под формат определенной социальной сети и использовать для анонса и продвижения релиза. В ближайшем будущем такая возможность будет доступна в приложении "Панч".