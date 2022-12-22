Астронавты NASA вышли в открытый космос

Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио вышли в четверг в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выход начался в 8:19 по времени Восточного побережья США (17:19 GMT) в момент переключения скафандров на автономное питание. За 7 часов астронавты установят четвертую из шести солнечных панелей.

Как отмечает ведомство, если в ходе данного выхода в космос астронавтам не хватит времени на установку батареи, то они смогут завершить работы во время следующего выхода, который планируется до конца года.

Изначально выход американских астронавтов в открытый космос был запланирован на 19 декабря, однако его пришлось перенести на двое суток после инцидента с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". 21 декабря выход в космос был перенесен из-за приближения к МКС космического мусора.