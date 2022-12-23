TECNO, инновационный бренд смартфонов, теперь доступен и в Азербайджане.

Tecno Mobile - это производитель мобильной техники, история которого началась еще в 2006 году. Именно тогда на территории Гонконга Transsion Holdings представила миру свой первый бренд и уже почти на протяжении двух десятилетий создает прогрессивные устройства для более 70 стран мира. В продуктовом портфолио TECNO - смартфоны, ноутбуки, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT. А в последние годы компания в основном инвестирует в разработку смартфонов для фото- и видеосъемок, а также для игр. Работая в данном направлении, производитель выпустил в 2019 году смартфон SPARK 3 Pro с двойным модулем камеры и возможностью автоматического ретуширования. И именно эта модель была выбрана разработчиками Google для тестирования третьей бета-версии операционной системы Android Q. А летом 2022 года, другой смартфон от Tecno - CAMON 19 Pro, получил престижную награду от всемирно известной iF DESIGN.

Отдельно необходимо отметить, что смартфоны производителя работают на собственной операционной системе - HiOS. Это значит, что вы получите устройство на Android, но с уникальной графикой, интерфейсными решениями и функциями:

• в телефонах есть запись звонков;

• игровой режим с блокировкой уведомлений;

• смарт-панель с часто используемыми функциями;

• умная очистка галереи фотографий от темных, размытых или однотипных снимков;

• задвоение приложений - например, можно пользоваться двумя учетными записями в мессенджере одновременно.

Бренд недавно появился и на рынке Азербайджана. Таким образом, смартфоны марки Tecno, представлены 5 основными линиями: POP, Spark, Pova, Camon и Phantom.

Линейка продукции Pova, набирающая популярность среди пользователей, в 2022 году пополнилась еще одним смартфоном - Pova 4.

Смартфон отличается своим необычным дизайном, так, задняя панель выполнена из матового тёмного пластика, сочетающего в себе чёрный и насыщенный темно-синий цвет. Новинка также получила HD+ IPS дисплей с диагональю 6,82 дюйма, частотой обновления 90 Гц.

Производитель предлагает 128 ГБ внутренней памяти, которую также можно расширить при помощи microSD карты. Дополнительно в смартфоне специально установили быстрый накопитель, что позволяет использовать часть встроенной памяти в качестве виртуальной оперативной памяти. Таким образом, в смартфоне 8 + 5 ГБ оперативной памяти. А работает смартфон на 8ми ядерном процессоре MediaTek Helio G99.

Традиционно линейка Pova отличается достаточно мощными аккумуляторами, так и POVA 4 оснащен почти невероятными 6000 мАч. В комплекте с быстрым зарядным устройством мощностью 18 Вт, смартфоном можно пользоваться с комфортом без подзарядки в течении долгого времени.