Tesla выпустила устройство, которое не получилось создать у Apple
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Компания Tesla запустила продажи беспроводной зарядной станции, которая получила название Wireless Charging Platform. Об этом сообщает портал MacRumors. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоимость устройства составляет $300. Его главной особенностью является одновременная зарядка до трех гаджетов, поддерживающих технологию Qi. Как утверждают в Tesla, угловатый дизайн Wireless Charging Platform был вдохновлен внешним видом электропикапа Cybertruck. Корпус устройства выполнен из алюминия с поверхностью из алькантары (искусственная замша). Оно также оснащено магнитной подставкой, позволяющей осуществлять подзарядку горизонтально или под углом.

Аналогичное устройство под названием AirPower было анонсировано компанией Apple в 2017 году - коврик планировалось использовать для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods. Однако AirPower так и не увидело свет - в Apple заявили, что продукт нежизнеспособен в связи с трудностями при производстве и отказались от его выпуска.