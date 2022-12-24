Meta выплатит более 700 млн долларов за нарушение конфиденциальности

Компания Meta приняла решение выплатить 725 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о передаче данных пользователей социальной сети Facebook британской аналитической фирме Cambridge Analytica, передает Bloomberg, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Договоренность о такой сумме возмещения станет крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных. Еще никогда Facebook не платил столько за урегулирование частного коллективного иска", - говорится в сообщении.

Коллективный иск пользователей Facebook за нарушение конфиденциальности был подан к Meta в 2018 году после того, как выяснилось, что Cambridge Analytica в 2016 году, получила доступ к данным 87 миллионов пользователей социальной сети.

Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов, созданного на платформе соцсети. Facebook заблокировал приложение и потребовал от его создателя и Cambridge Analytica уничтожить имеющиеся у них данные, но в итоге выяснилось, что удалены были далеко не все сведения.

Cambridge Analytica занималась аналитикой данных, в том числе для политических проектов. Компания собирала личные данные пользователей, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциального влияния на их голоса.