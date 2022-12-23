Инсайдер слил фото самой быстрой в мире зарядки для смартфонов

В сети появились первые фотографии самого быстрого в мире зарядного устройства для смартфонов мощностью 240 Вт. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на публикацию известного инсайдера Ice Universe в соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информатор утверждает, что новая зарядка будет поставляться вместе с неанонсированным смартфоном Realme GT Neo 5. Данных о том, как быстро смартфон будет от нее заряжаться, нет. Другие смартфоны Realme от 0% до 100% заряжаются от блоков питания на 150 Вт примерно за 15 минут.

На текущий момент мировой рекорд по скорости зарядки принадлежит смартфону Xiaomi Redmi Note 12 Explorer с емкостью аккумулятора 4300 мАч. От комплектного блока питания на 210 Вт модель заряжается с 0% до 100% всего за 9 минут.

Ожидается, что Realme GT Neo 5 будет представлен в первой половине 2023 года. Кроме поддержки очень быстрой зарядки, новинка, по слухам, получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, а также процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и аккумулятор на 5000 мАч.