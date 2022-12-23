Microsoft нашла способ сделать Windows стабильнее

Американская компания Microsoft решила отделить программу "Проводник" от процесса explorer.exe, чтобы сделать операционную систему Windows более стабильной в работе. Об этом сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, в настоящее время процесс explorer.exe, отвечающий за запуск "Проводника", тесно связан с другими компонентами системы. Например, он в том числе отвечает за работу "Панели задач", что ухудшает производительность компьютеров.

Инженеры компании работают над тем, чтобы выделить "Проводника" в самостоятельную программу и все процессы будут проходить отдельно от остальных. Это должно повысить быстродействие Windows. Такой вариант работы "Проводника" обнаружили в одной из предварительных версий Windows 11.

"Хуже всего то, что, если сейчас ваш процесс explorer.exe дает сбой, то это также приводит к сбою рабочего стола и некоторых других функций", - отметили журналисты. По их словам, интеграция между рабочим столом и explorer.exe является одним из слабых мест в Windows, так как ресурсоемкая операция с файлами замедляет работу всей ОС.