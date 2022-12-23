Китайская Xiaomi начала массовые увольнения

Китайская технологическая компания Xiaomi начала массовые увольнения, она планирует сократить 10 процентов персонала ради снижения затрат, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Xiaomi вынуждена пойти на такой шаг на фоне глобальной инфляции, борьбы Китая со вспышками COVID-19, а также из-за снижения спроса на смартфоны. Падение выручки и прибыли зафиксировано третий квартал подряд.

Увольнения затронут несколько подразделений, включая бизнес по производству смартфонов. Штат компании по состоянию на 30 сентября 2022 составлял более 35 тысяч человек.