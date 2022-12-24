Маск дал поручение удалить одну из функций Twitter

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению суицида. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что функция #ThereIsHelp отображала в верхней части конкретных поисковых запросов контакты организаций поддержки в различных странах. Пользователи могли обратиться за помощью по разным вопросам, в частности, связанным с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, гендерным насилием и стихийными бедствиями.

По словам собеседников агентства, удалить функцию распорядился Маск. Ситуацию прокомментировала глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин, заявившая, что компания "исправила и обновила" функцию. "Мы ожидаем, что контакты вернутся на следующей неделе", - отметила она.