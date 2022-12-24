Apple могла выпустить iPhone с поддержкой трассировки лучей

Смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max могли получить гораздо более мощный графический процессор, однако из-за возникших сложностей Apple была вынуждена отказаться от амбициозного нововведения. Об этом сообщает The Information, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, инженеры Apple разработали новый графический процессор для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, одной из главных нововведений которого была поддержка трассировки лучей.

Однако на финальных этапах разработки смартфона выяснилось, что обновленный чип получился чересчур энергозатратным. Из-за этого компания решила использовать немного улучшенный графический чип из прошлогоднего Apple A15 Bionic.

Отмечается, что из-за "беспрецедентной для компании неразберихи" Apple реструктурировала отдел, ответственных за разработку нового графического процессора, отстранив некоторых ключевых лиц разработки.