В Twitter запустили новые функции

Пользователи платной подписки Twitter Blue теперь могут публиковать в соцсети 60-минутные видеоролики, сообщает портал Tech Crunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь подписчики Twitter Blue могут загружать часовые видеоролики в разрешении Full HD объемом до 2 ГБ. До этого пользователи были ограничены 10-минутными видео с разрешением Full HD, размер которых не превышает 512 МБ.

Отмечается, что, разрешив публикацию более длительных видеороликов, Twitter может столкнуться с пиратством - пользователи могут начать публиковать отрывки фильмов или целые серии любимых шоу.

Вместе с более продолжительными видеороликами подписчики Twitter Blue также получили приоритет в ответах - их публикации теперь выводятся выше ответов пользователей бесплатного тарифа.

Twitter Blue - это платная подписка, которая была перезапущена с приходом в компанию Илона Маска. Ее стоимость составляет $8, однако для пользователей iOS ее оценили в $11, чтобы компенсировать сборы App Store.