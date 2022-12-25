Бюджетный Redmi получит экран лучше флагманского Xiaomi 13

Флагманский смартфон Redmi K60 Pro оснастят экраном с 2К-разрешением. Об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Xiaomi анонсировала, что старшая модель в линейке Redmi K60 получит AMOLED-матрицу, пиковая яркость которой будет достигать 1400 нит. Благодаря высокому 2K-разрешению плотность пикселей на экране будет достигать 526 пикселей на дюйм. При этом во флагманской модели Xiaomi 13 этот показатель достигает всего 414 пикселей в связи с FullHD-разрешением. Судя по всему, Redmi K60 Pro получит плоский экран диагональю 6,7 дюйма.

Вместе с тем Xiaomi также объявила, что дисплей получит частоту регулировки ШИМ 1920 Гц, поддержку технологии Dolby Vision, цветового пространства DCI-P3 и HDR10+.

Компания также подтвердила, что Redmi K60E, K60 и K60 Pro будут работать на базе процессоров MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 8 Gen 2 соответстсвенно.

Презентация линейки Redmi K60 и других гаджетов Xiaomi состоится 27 декабря в Китае. О появлении новинок на глобальном рынке не сообщается. По слухам, Redmi K60 с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 поступит в продажу в России под названием Poco F5 в 2023 году.