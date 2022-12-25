Раскрыты характеристики планшета Honor Tablet V8 Pro

Китайский бренд Honor 26 декабря проведет презентацию планшета Tablet V8 Pro, характеристики которого утекли в сеть незадолго до премьеры. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно инсайдеру Digital Chat Station, новинка получит 12,1-дюймовый экран с частотой обновления изображения 144 Гц и разрешением 2560х1600 пикселей. Тип матрицы не уточняется.

Также отмечается, что планшет оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 8100, 8 либо 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 10050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Honor Tablet V8 Pro получит по одной камере спереди и сзади на 8 и 5 Мп соответственно. Новинка будет работать на базе фирменной оболочки MagicOS 7.0. Версия Android не уточняется.

Известно, что вместе с планшетом дебютирует игровой смартфон Honor 80 GT.