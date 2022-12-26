Важные детали при покупке подержанного смартфона

Часто люди предпочитают новым смартфонам покупку подержанного устройства. Специалист Елена Богатырева в беседе с RT рассказала о важных деталях при приобретении такого устройства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, Богатырева посоветовала проверить смартфон по IMEI. Например, у каждого iPhone есть идентификатор из 15 цифр. Обычно он прописан в трех местах: на лотке сим-карты или внутри лотка на корпусе смартфона, на коробке, а также в меню "Об этом устройстве", отметила эксперт.

По словам специалиста, важно проверить букву, с которой начинается обозначение модели: F - официально восстановленный, N - смартфон меняли по программе сервисной гарантийной замены, P - персонализированный с гравировкой. Если в начале буква M, а продавец говорит, что устройство восстанавливалось - речь идет о несертифицированном ремонте.