Twitter заподозрили в утечке данных миллионов пользователей

Евросоюз по инициативе Комиссии по защите данных Ирландии начал расследование в отношении Twitter по делу о возможной утечке "нескольких наборов данных с личной информацией пользователей". Об этом сообщает издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сообщается, что эти наборы данных содержат личную информацию, относящуюся примерно к 5,4 млн пользователей Twitter по всему миру", - гласит заявление Комиссии.

По данным европейского регулятора, в утекших базах могут содержаться юзернеймы, а также закрепленные за ними e-mail и номера телефонов.

Bloomberg пишет, что предполагаемая утечка случилась до прихода Илона Маска к руководству в Twitter, но это не освободит миллиардера от ответственности, если информация о компрометации подтвердится. Если правительство ЕС найдет доказательства утечки, с Twitter могут взыскать до 4% от годового оборота.

В Twitter не отреагировали на просьбу Bloomberg прокомментировать начатое расследование. В свою очередь в Комиссии по защите данных Ирландии журналистов заверили в том, что представители соцсети взаимодействуют с организацией и уже ответили на ряд вопросов.