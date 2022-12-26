Apple заявила о первом за три года падении доходов

Чистая прибыль американской корпорации Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8%, впервые за три года доходы компании не вырастут, пишет Financial Times, ссылаясь на аналитическую компанию Visible Alpha, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитиков, в настоящее время в Китае собирают 90% устройств iPhone, также на КНР приходится пятая часть выручки корпорации. Из-за коронавирусных ограничений и резкого всплеска заболеваемости после их отмены компания столкнулась с нехваткой от 5 до 15 миллионов iPhone.

Магазинам Apple в Пекине приходится сокращать рабочие места из-за болезни сотрудников, нехватка рабочих также заметна и на производственных линиях.