Сотрудник Microsoft случайно слил новую функцию для Windows

Старший менеджер по продукту Microsoft случайно раскрыл грядущее нововведение в программе "Блокнот" для Windows 11. На это обратил портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотрудник опубликовал твит, в котором заявил о том, что в "Блокноте" для актуальной версии Windows появятся вкладки, а также прикрепил соответствующее изображение. Твит вскоре был удален, но некоторые пользователи Twitter успели сделать скриншоты. На них заметна надпись "Конфиденциально. Не обсуждать функции и не фотографировать экран".

Кроме того, на скриншоте действительно можно увидеть вкладки в "Блокноте". Этот слив, как утверждают в The Verge, может свидетельствовать о том, что новая функция появится в приложении уже в начале 2023 года. Известно, что ранее в этом году Microsoft добавила вкладки в интерфейс "Проводника" в Windows 11.