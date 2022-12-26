Xiaomi представила умный аквариум с необычной функцией

Компания Xiaomi представила умный аквариум Mijia, который обладает широким ассортиментом полезных функций, чтобы сделать жизнь владельца рыб чуть проще.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал IT Home.

Прежде всего, аквариум оснащен очистительной технологией с обратным фильтром и самоочищающимся водяным насосом. Кроме того, новинка получила датчик температуры, а также сверхпрозрачное стекло с коэффициентом пропускания света 91,3%.

Одной из самых интересных функций аквариума является возможность удаленного кормления рыб - такую настройку можно запустить в мобильном приложении Mijia. Оттуда же можно управлять потоком воды и световыми эффектами. Отмечается, что эти функции пригодятся тем владельцам, которые часто отсутствуют дома и не имеют возможности часто ухаживать за рыбами.

Пока аквариум Mijia доступен для покупки лишь на китайской краудфандинговой платформе. Его стоимость составляет 349 юаней.