Microsoft может представить недорогой тарифный план подписки Game Pass с рекламой

В сети появился опросный лист, из которого следует, что Microsoft изучает способы введения более дешевого тарифного плана подписки Xbox Game Pass. Об этом сообщает портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, более дешевый уровень подписки будет включать аналогичную другим тарифам библиотеку игр, однако перед их запуском на экране будет проигрываться реклама. Кроме того, пользоваться подпиской сможет только один пользователь, и запускать игры на ПК или Xbox. Другие тарифы Game Pass поддерживают до 5 пользователей, в том числе на ПК, консолях, Smart TV и смартфонах.

Стоимость потенциально нового тарифа может составить €3. При этом стоимость самой доступной на данный момент подписки Xbox Live Gold составляет €7.

Microsoft пока не подтвердила подлинность данного опросника.