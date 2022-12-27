Названы игры с худшей оптимизацией на ПК

В список игр 2022 года, которые хуже всего оптимизированы на ПК, вошли улучшенная версия RPG "Ведьмак 3", хоррор The Callisto Protocol и супергеройский экшн Gotham Knights. Об этом сообщают журналисты портала DSOGaming, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что качество оптимизации проверялось с помощью таких параметров, как эффективность использования всех ядер процессора, точное следование системным требованиям, удобства управления на клавиатуре с мышью. Журналисты пояснили, что тестировали игры с последними обновлениями, а не версию, которая была доступна в день релиза.

В DSOGaming рассказали, что "Ведьмак 3", The Callisto Protocol и Gotham Knights неэффективно используют процессоры компьютеров. По их словам, несмотря на соответствие системным требованиям, игры работают с подвисаниями и малым количеством кадров в секунду.

Также журналисты посетовали и на другие игры. Например, перезапуск Saints Row раскритиковали за неоправданно высокие требования к видеокарте и неудобное управление мышью, а Stranger of Paradise Final Fantasy Origin - за проблему с частотой кадров в боях, которых в игре предостаточно.