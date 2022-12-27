Илон Маск, Марк Цукерберг и Сэм Бэнкман-Фрид попали в список худших CEO технологических компаний 2022 года

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил наивысший балл в списке худших руководителей технологических компаний 2022 года по версии The Guardian. Также в список попали глава Amazon Джеффри Безос и руководитель Meta Platforms* Марк Цукерберг, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Издание присвоило Сэму Бэнкману-Фриду 10 баллов из 10 из-за краха FTX. Ранее американская прокуратура предъявила ему обвинения в восьми уголовных преступлениях, иски также подали SEC и CFTC.

В ноябре из-за дефицита ликвидности площадка объявила о банкротстве. Накануне банкротства Бэнкман-Фрид вывел со счетов биржи $10 млрд клиентских средств в свою торговую компанию Alameda Research. В середине декабря предпринимателя задержали на Багамах, после депортации в США его освободили под залог в $250 млн. Сообщалось, что компания потратила на недвижимость для сотрудников и семьи Бэнкмана-Фрида $121 млн.

Досталось от The Guardian и Илону Маску. Газета присудила ему 7 из 10 баллов. 28 октября миллиардер закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Позже он уволил команду соцсети по этичному ИИ и внедрил новую политику модерации контента, чем вызвал недовольство со стороны пользователей.

Издание также приводит факты массовых увольнений, которые провели Безос и Цукерберг. The Guardian напоминает, что в начале года акции Meta* обвалились на 23% в течение одного дня, а спустя 9 месяцев компанию пришлось покинуть 11 тысячам человек.

Масштабные увольнения провела и компания Безоса, в 2022 году Amazon сократила 10 тыс. рабочих мест. Кроме того, сотрудники IT­-гиганта утверждают, что "любимый проект" главы корпорации Alexa полностью провалился.