Apple задолжала Японии

Японские власти потребовали от Apple оплатить задолженность по налогам в размере $98 млн после ошибочного освобождения от налога с продаж гаджетов. Об этом сообщает агентство Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Apple прекратила беспошлинные продажи своих устройств в июне этого года, когда выяснилось, что оптовые заказы на iPhone и другие гаджеты проходили также без налога, так как покупателями выступали иностранцы.

"Были обнаружены оптовые покупки iPhone иностранными покупателями в некоторых магазинах Apple в Японии. По крайней мере, одна транзакция прошла таким образом, что человек купил сотни смартфонов одновременно", - рассказал источник агентству.

Таким образом власти Японии выяснили, что магазин не обложил налогом покупателя, так как он выступал туристом, пребывающим в стране менее шести месяцев. Однако учитывая объем купленных смартфонов, власти Японии признали его торговым посредником, а такой категории в стране не предоставляются налоговые льготы.