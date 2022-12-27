Xiaomi передумала развивать необычную фронтальную камеру

Президент Xiaomi и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг объявил, что компания отказалась от необычного формата фронтальных камер для своих смартфонов. Об этом сообщает MyDrivers. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В будущем не будет смартфонов с выдвижной фронтальной камерой, можете их не ждать", - ответил он на вопрос одного из пользователей с соцсети.

По словам Вейбинга, решение касается как гаджетов Xiaomi, так и Redmi. Однако он не стал объяснять причин отказа от такого типа устройств.

Первые смартфоны с выдвижной фронтальной камерой Xiaomi представила в 2019 году. Это были Redmi K20 и K20 Pro. Позже вышло еще несколько гаджетов с такой "фронталкой", но они не стали крайне популярными.

С Redmi K40 компания вернулась к вырезу для фронтальной камеры в дисплее. Вейбинг уточнил, что именно такой дизайн будет использоваться и в Redmi K60, который еще не поступил в продажу.