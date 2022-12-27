Названы идеальные настройки для съемки на iPhone

В смартфонах iPhone имеются дополнительные настройки, с помощью которых можно делать еще более качественные фотографии и видео. Об этом рассказали журналисты 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что большинство из необходимых параметров доступны в "Настройках", где нужно перейти в меню "Камера". Например, для удобства кадрирования стоит включить сетку.

"Сетка значительно упрощает удержание iPhone в правильном положении и постановку главного элемента в центр кадра", - пояснили авторы. Параметр "Сетка" доступен в разделе "Композиция".

Начиная с iPhone 12 Pro, Apple позволяет пользователям делать снимки в формате ProRAW. Такие файлы можно редактировать в профессиональных программах для обработки снимков, таких как Adobe Lightroom.

В iPhone 13 Pro добавлена поддержка видеокодека ProRes, который обеспечивает более высокое качество файлов и является более удобным для редактирования на компьютере.

Включить как ProRAW, так и ProRes можно в разделе "Форматы". После включения этих параметров кнопки ProRAW и ProRes появятся в приложении "Камера". Необходимо коснуться кнопок, чтобы включить съемку в этих форматах.

По умолчанию каждая фотография на фронтальную камеру iPhone переворачивается. Однако этот параметр можно отключить, если функция приводит к неправильной постановке кадра.

"Нужно включить параметр "Передняя камера зеркально" в разделе "Композиция". Если эта опция включена, то селфи будут выглядеть точно так же, как они выглядят в предварительном просмотре", - пояснили журналисты.

Также iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro оснащены автоматическим режимом макросъемки, позволяющим делать крупные планы. Однако можно настроить, чтобы опция включалась только вручную по нажатию на кнопку в режиме съемки. Для этого нужно включить параметр "Управление макросами" в настройках.