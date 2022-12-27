Пользователи смартфонов Google пожаловались на серьезный брак камеры

В соцсетях начали появляться жалобы владельцев Pixel 7 на то, что у их смартфонов без каких-либо причин трескаются стекла, защищающие объективы камер. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На момент публикации новости журналисты насчитали около 10 случаев проявления проблемы. В каждом из них пользователи рассказали, что не роняли и не ударяли смартфон. Как правило, стекло либо полностью рассыпалось в кармане, либо сильно трескалось и постепенно осыпалось во время использования.

"Прошло меньше месяца. Никаких ударов - только повседневное использование. В сервисном центре мне сказали, что я сам виноват. Но я уверен, что это брак. Google, пожалуйста, исправь это!" - написал пользователь Twitter под ником CSThrowaway.

В свою очередь один из пользователей Reddit написал, что после того, как в сервисном центре ему предложили поменять всю заднюю панель за $200, он пожаловался на проблему в службу поддержки Google. В ответ IT-гигант пообещал заменить смартфон.

В PhoneArena отметили, что жалобы начали появляться еще в ноябре. Исходя из опыта владельцев бракованных экземпляров, журналисты рекомендовали в случае обнаружения проблемы как можно скорее сфотографировать дефект и отправить жалобу вместе со снимками в Google. В таком случае появляется вероятность, что IT-гигант предложит заменить сломанное устройство на новое.