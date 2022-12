Названа причина провала продаж iPhone 14 Plus

Провалу iPhone 14 Plus способствовали высокая цена и соседство с серьезными конкурентами. Об этом в своем аналитическом материале заявил автор издания DigitalTrends Майкл Эллисон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его мнению, iPhone 14 Plus стал одним из главных технических провалов 2022 года.

В первую очередь Эллисон раскритиковал смартфон Apple за высокую стоимость - $899. По меркам iPhone, это приемлемая цена, но проблема в том, что на витрине рядом с 14 Plus стоит модель 13 Pro Max, которая функциональнее, не уступает по размеру экрана, но стоит дешевле.

К тому же и от модели 14 Pro Max новинку отделяет не такой уж и большой разрыв в цене. По мнению Майкла Эллисона, когда человек решил потратить $900 на смартфон, то плюс-минус $100 не кажутся ему большой разницей.

Вторым важным фактором, который повлиял на провал iPhone 14 Plus, стала мощная конкуренция. Одновременно со спорным смартфоном Apple в продаже появился Google Pixel 7 Pro, который, как считают в DigitalTrends, почти во всем превосходит 14 Plus, но при этом стоит дешевле.

"Я думаю, что iPhone 14 Plus попал в слепую зону покупателя с точки зрения цены и характеристик. 14 Plus стоит довольно дорого, но предполагает незначительные новшества относительно моделей прошлого поколения. На мой взгляд, готовясь выложить за смартфон круглую сумму, покупатели больше смотрят на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Если же они хотят сэкономить, то в первую очередь обращают внимание на базовый iPhone 14", - сообщил заместитель директора аналитической фирмы Counterpoint Research Ян Страйяк, обсуждая участь iPhone 14 Plus с DigitalTrends.

В заключение Эллисон отметил, что в 2023 году спорный смартфон Apple едва ли сумеет реабилитироваться. По его словам, ввиду ухудшающейся экономической обстановки покупатели продолжат смотреть на старые модели iPhone вроде 11-13 Pro Max и отдавать предпочтения им из-за более низкой цены.