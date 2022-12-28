Windows вновь стал доступен для скачивания в России. Компания Microsoft открыла доступ российским пользователям.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по программному обеспечению, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN.

Установить можно как самую последнюю версию ОС - Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты - Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Доступен "помощник по установке Windows", который предназначен для обновления програмного обеспечения.

При этом специалисты поясняют, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится. По мнению IT-эксперта Дмитрия Бевзы, такой шаг может свидетельствовать о корректировке политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows.