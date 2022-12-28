Сотрудница подала в суд на Apple

Бывший юрист компании Apple Джейна Ричардсон Уитт подала в суд на корпорацию из-за незаконного увольнения. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экс-сотрудницы, она лишилась работы после того, как обратилась к руководству с жалобой на угрозы расправы со стороны коллеги-мужчины, с которым ее связывали романтические отношения. Уитт предоставила видео, на котором мужчина приставляет пистолет к ее виску, однако компания отказалась решать ее проблемы.

Женщина заявила, что Apple ввела в отношении ее кандидатуры санкции после того, как стало известно о "статусе жертвы домашнего насилия". Мужчина-супервайзер, работающий в компании, предпочитал белых мужчин и дискриминировал "меньшинства, женщин и сотрудников с ограниченными возможностями", пожаловалась она.