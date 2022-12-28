Китай вывел на орбиту спутник Gaofen-11

Китай успешно вывел на орбиту спутник Gaofen-11. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) на своей странице в социальной сети WeChat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ракету-носитель Long March-4B (CZ-4B, "Чанчжэн-4B") со спутником дистанционного зондирования Земли запустили в 15:37 по пекинскому времени (10:37 мск) с космодрома Тайюань на севере Китая. Этот запуск стал 457-м для ракет серии Long March.

Спутник будут использовать для нужд городского планирования и сельского хозяйства, проведения инженерно-геодезических работ, с целью оповещения о стихийных бедствиях и для смягчения их последствий.