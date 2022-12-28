Компания SpaceX вывела в космос 50 мини-спутников

Калифорнийская компания SpaceX произвела в среду, 28 декабря, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом заявили на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот запуск стал 60-м для SpaceX в этом году. Еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с израильским спутником для съемки земной поверхности состоится на этой неделе с базы ВВС США Ванденберг...", - пояснили в пресс-службе SpaceX.

Уточняется, что носитель с бортовым номером B1062 был отправлен на орбиту с космодрома на мысе Канаверал в Калифорнии.