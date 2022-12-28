Сколько потеряли владельцы технологического бизнеса в США в 2022 году?

Владельцы бизнеса в сфере технологий в США в этом году потеряли около $433 млрд из-за падения стоимости акций их компаний. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX и владеющий компанией Twitter, в этом году потерял $132 млрд. Глава компании Meta Марк Цукерберг потерял $81 млрд, а доходы основателя американской корпорации Amazon и одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса сократились на $84,1 млрд.

Как уточняет газета, технологические гиганты, которые десятилетиями росли быстрыми темпами, вынуждены сокращать персонал и приостанавливать набор новых сотрудников.

Несколько предпринимателей, несмотря на ситуацию на рынке, смогли увеличить свое состояние. Доходы китайского бизнесмена, основателя компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, Чжана Имина возросли на $10 млрд.