Провал iPhone 14 Plus заставил Apple задуматься о судьбе iPhone 15

Apple серьезно обеспокоена низкими продажами iPhone 14 Plus и думает над тем, как представить базовую модель смартфона с увеличенной диагональю экрана в линейке iPhone 15. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным yeux1122, в Apple сейчас выбирают между двумя новыми стратегиями. В первом случае американская корпорация планирует продолжать увеличивать функциональный разрыв между базовыми iPhone и iPhone серии Pro. Во втором Apple может снизить стоимость iPhone 15 Plus относительно цены iPhone 14 Plus, чтобы сделать базовую модель с увеличенной диагональю экрана более привлекательной в глазах покупателей.

В MacRumors считают, что во втором случае Apple скорее всего снизит стоимость iPhone 15 Plus на $100, то есть до $799. К тому же журналисты считают, что при таком сценарии компании придется уменьшить цену и на базовый iPhone 15, чтобы она не пересекалась с ценником версии Plus.

В MacRumors отметили, что, хоть информация yeux1122 и перекликается с данными другого известного аналитика Минг-Чи Куо, к его инсайду стоит относиться с большим скепсисом. Дело в том, что прежде yeux1122 делал как точные сливы о делах Apple, так и абсолютно неверные.