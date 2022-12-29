Samsung представила холодильник со встроенным 32-дюймовым телевизором

Незадолго до выставки потребительской электроники CES 2023 Samsung анонсировала холодильник Bespoke Family Hub, на дверце которого установлен 32-дюймовый экран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Южнокорейская компания пока раскрыла лишь некоторые детали об устройстве. Так, в дверцу будет помещен вертикальный экран с разрешением Full HD и поддержкой сенсорного управления. Пользователи смогут смотреть на нем контент в YouTube и других приложениях, в том числе в сервисе Samsung TV Plus, в котором имеется более 270 каналов.

Кроме того, пользователи смогут оформлять заказы и просматривать кулинарные рецепты прямо с экрана холодильника, а также управлять подключенными к системе умного дома гаджетами. Также заявлено о большом количестве встроенных приложений Samsung.

Стоимость новинки будет объявлена в ходе полноценной презентации на CES 2023 в начале января.