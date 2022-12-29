Samsung представила монитор со встроенной ОС

Samsung анонсировала новый игровой монитор, оснащенный ОС. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Notebookcheck.

Устройство Odyssey Neo G7 получило 43-дюймовый дисплей 4K Mini LED и частотой 144 герца. Отличительной особенностью девайса является наличие собственной операционной системы. Благодаря этому потребители могут пользоваться некоторыми функциями монитора без подключения к компьютеру.

По словам представителей компании, новая опции позволит запускать на мониторе автономно стриминговые сервисы с фильмами и играми. Так, с помощью Samsung Gaming Hub можно подключить игровые сервисы Xbox Game Pass и Nvidia GeForce Now. В компании отметили, что Odyssey Neo G7 будет работать без компьютера с онлайн-кинотеатрами Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus и Apple TV - требуется только подключение к интернету.

Новый монитор также получил разрешение 3840x2160 пикселей, ориентацию сторон 16:9, яркость до 600 нит, два динамика мощностью 20 ватт. Устройство имеет по два разъема HDMI 2.1 и USB 3.0 Type-A, и один порт DisplayPort 1.4. Стоимость Odyssey Neo G7 в Южной Корее составила 1,25 миллиона вон