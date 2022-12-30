Samsung назначила дизайнера Mercedes-Benz главой подразделения мобильных устройств

Корпорация Samsung Electronics назначила бывшего директора компании Mercedes-Benz по дизайну Хьюберта Ли главой подразделения, ответственного за разработку флагманских мобильных устройств. Об этом сообщается на сайте южнокорейского производителя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ли назначен на должность исполнительного вице-президента и возглавит подразделение Mobile eXperience Design Team, которое отвечает за разработку мобильных гаджетов серии Galaxy, в том числе флагманских смартфонов, планшетов и умных часов.

"Его уникальный и прогрессивный взгляд поможет выстроить внешний вид и эргономику Galaxy, опираясь на уникальный дух, который знают и любят пользователи", - говорится в пресс-релизе Samsung Electronics.

Компания отмечает, что Ли работал в американском и китайском подразделениях Mercedes-Benz и участвовал в разработке многих проектов, за что был удостоен ряда отраслевых наград. Как уточняет агентство Yonhap, Ли изучал дизайн в Род-Айлендской школе дизайна в 1993-1995 годах и считается первым дизайнером азиатского происхождения в истории Mercedes-Benz.