Компания Xiaomi выбрала нового президента

Xiaomi назначила новым президентом компании Лу Вейбинга, который ранее возглавлял бренд Redmi. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в новой должности Вейбинг займется управлением отделов международной бизнес-группы, смартфонов, экологической сети и крупной бытовой техники, а также подразделениями Xiaomi в Китае и Индии. GizmoChina пишет, что ротация ключевых кадров в Xiaomi не стала сюрпризом для общественности, поскольку о скорой отставке теперь уже экс-президента Ван Сяна было объявлено заранее.

Кроме Вейбинга под конец 2022 года новые должности в Xiaomi также получили Цюй Хэн и Ма Джи. Оба теперь обозначаются как вице-президенты, но отвечают за разные подразделения: Хэн возглавит технологический комитет, а Ма будет отвечать за так называемый отдел "интернет-бизнеса".

В GizmoChina обратили внимание на то, что Xiaomi объявила о кадровых перестановках вскоре после того, как в СМИ появились сообщения о массовых увольнениях внутри компании.