Huawei заявила о выходе из кризиса

Huawei заявила, что вышла "из кризисного режима" и адаптировалась к ограничениям со стороны США. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, показатели телекоммуникационного бизнеса компании растут, и, по планам, ее доход за 2022 год почти не изменится по сравнению с 2021 годом и составит 636,9 млрд юаней ($91,5 млрд).

"Санкции США стали нашей новой нормой, мы возвращаемся к привычному положению дел", - убежден действующий председатель правления Huawei Эрик Сюй. В своем новогоднем обращении к сотрудникам он отметил, что 2023 год будет иметь ключевое значение и что среди приоритетов компании по-прежнему масштабные инвестиции в новые разработки и исследования, развитие производства телекоммуникационного оборудования, а также поддержание качества товаров вопреки санкциям Вашингтона.