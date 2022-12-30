Apple впервые нарушила собственную традицию

Apple впервые за 22 года не выпустила ни одного компьютера в четвертом квартале. Об этом пишет портал Macrumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидалось, что к концу 2022 года компания представит ноутбук MacBook Pro и компьютер Mac Pro, однако, согласно последним утечкам, анонс устройств был перенесен на следующий год.

Исторически Apple ежегодно с октября по декабрь выпускала по крайней мере одну новую модель фирменных компьютеров или ноутбуков. Первым таким компьютером был iBook G3.

Последним компьютером Apple на данный момент значится MacBook Air M2, выпущенный 15 июля.

Согласно ранним утечкам, Apple готовила к выходу 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Теперь же эти модели ожидаются не раньше марта следующего года.