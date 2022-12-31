Xiaomi порадовал обладателей Redmi K60

Компания Xiaomi анонсировала для смартфона Redmi K60 защитный чехол, способный снизить температуру устройства на несколько градусов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Gizmochina.

Заявляется, что при использовании чехла температура смартфона Redmi K60 может быть снижена на 4 градуса.

Подобный аксессуар весной 2022 года также выпустила китайская компания Oppo для смартфона Find X5 Pro. Однако чехол от Oppo обладал охлаждающим свойством, понижающим температуру устройства всего на 2-3 градуса.

Чехол для Redmi K60 уже поступил в продажу в Китае по цене в 79 юаней.