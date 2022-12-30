NASA облучило астероид

NASA провело эксперимент с астероидами на установке HAARP. Об этом сообщает Университет Аляски в Фэрбенксе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

HAARP - это экспериментальная физическая радиоустановка, которая находится на Аляске состоит из 180 антенн, предназначенных для передачи сигналов в ионосферу. При этом антенное поле можно использовать и для других научных задач. Теперь HAARP отправил сигнал к околоземному астероиду 2010 XC15 и получил отраженное "эхо". По оценкам, это небесное имеет диаметр около 170 метров и периодически проходит мимо Земли на расстоянии, в два раза превышающем дистанцию до Луны.

"Мы будем анализировать данные в течение следующих нескольких недель и надеемся опубликовать результаты в ближайшие месяцы, - сказал Марк Хейнс, ведущий исследователь проекта и инженер радиолокационных систем в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. - Этот эксперимент был первой попыткой наблюдения астероидов на таких низких частотах". HAARP предназначен для работы на декаметровых частотах. Ученые надеются, что исследование на сравнительно длинных волнах позволит определить внутреннюю структуру небесного тела, поскольку короткие волны отражаются от поверхности и не проникают внутрь. Всего эксперимент занял 12 часов.

Авторы надеются, что полученные данные позволят создать систему точного анализа свойств астероидов, чтобы создать защиту от тех из них, что могут угрожать Земле.