Так выглядит Honor 80 Pro с плоским экраном

В Сети опубликованы первые живые фото смартфона Honor 80 Pro с плоским экраном. Премьера этой модели ожидалась в понедельник вместе с Honor 80 GT, но этого не случилось. Тем не менее, "плоский" Honor 80 Pro уже на подходе и скоро он поступит в продажу в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Фото демонстрируют то, о чем раньше уже говорилось: "плоская" новинка будет полностью соответствовать "изогнутой". Впрочем, экраны будут разнится куда больше: в новой версии Honor 80 Pro установят дисплей OLED с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 х 1080 пикселей (параметры прекрасно видны на одной из картинок), в то время как в "изогнутой" версии используется панель OLED c диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5 К. Очевидно, новая модель ориентирована на тех, кто не любит изогнутые дисплей.

В конфигурации "плоского" Honor 80 Pro будет камера с датчиками разрешением 160, 8 и 2 Мп, 32-мегапиксельная фронтальная камера, SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятор емкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, стереодинамики.

Этими изображениями поделился инсайдер, пишущий в социальной сети Weibo под длинным ником The factory manager is classmate Guan. Ранее он правильно предсказал премьеру Honor X40 15 сентября 2022 года, а также сентябрьский дебют Huawei Mate 50 и выход Honor 80 GT.