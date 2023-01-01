Apple отказалась от поддержки популярного приложения

С 1 января 2023 года компания Apple прекратила поддержку онлайн-сервиса с метеосводками Dark Sky. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание MacRumors.

Отмечается, что 31 декабря 2022 года приложение Dark Sky исчезло из библиотеки App Store, а 1 января 2023 года сервис перестал работать у пользователей, которые установили его ранее. Также 31 марта 2023 года Apple прекратит поддержку API Dark Sky для разработчиков.

Apple приобрела Dark Sky в марте 2020 года. С тех пор компания интегрировала часть функций сервиса во встроенную в iOS и macOS утилиту Weather. Таким образом пользователи, которые ранее полагались на прогноз в Dark Sky, теперь могут узнавать о погоде через штатные утилиты на iPhone, iPad и Mac.

Для этого устройства должны быть обновлены до iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura соответственно. Также в MacRumors отметили, что встроенные сервис Weather на данные момент работает лишь в некоторых регионах, а не по всему миру.