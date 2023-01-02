Лучшие снимки научных экспериментов, проведенных NASA на МКС в 2022 году

Под конец 2022 года NASA опубликовало видеоролик, в котором собрало лучшие снимки научных экспериментов, проведенных на МКС в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Таких набралось немало (например, эксперименты с микрогравитацией и гидропоникой), каждый сопровождает краткая сводка. Однако в ролике фигурируют не только снимки экспериментов.

Так, к примеру, NASA показало снимки Карризо Мальпайс (Carrizozo Malpais) - продолжавшегося десятилетиями извержения, которое образовало длинную полосу базальта в пустыне Нью-Мексико. Фотографии были сделаны членами экипажа МКС с помощью портативных камер для наблюдений за Землей.