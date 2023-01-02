Арендодатель офиса в Сан-Франциско подал иск против Twitter

Арендодатель одного из офисов компании Twitter в Сан-Франциско (штат Калифорния) подал иск против нее в связи с тем, что корпорация не произвела оплату аренды в размере $136,26 тыс. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по ее данным, иски против Twitter подали также поставщик программного обеспечения и транспортная компания. Все они пытаются таким образом возместить просроченные платежи.

В компании Twitter не ответили на запрос The Wall Street Journal о комментарии.

В середине декабря газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Twitter, после того как ее приобрел Илон Маск, перестала оплачивать аренду офисов в целях сокращения расходов.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки компании предприниматель уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат. В ходе первого обращения к сотрудникам Twitter Маск заявил, что компания может обанкротиться, если не будет приносить больше денег. В целях экономии средств для сотрудников компании были отменены надбавки за производительность, а также льготы на здравоохранение, обучение, домашний интернет и детские сады.